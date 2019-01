Shutdown, dal Senato primo tentativo di sblocco

(Teleborsa) - Il Senato americano fa un primo passo verso la soluzione di quelloche da un mese tiene impantanato il Paese.e quello dellasi sono infattiche, in un modo o nell’altro, potrebbero determinare la riapertura almeno temporanea del governo federale.Il primo,di concede tre anni aggiuntivi ai Dreamers - i figli di clandestini portati in America da bambini, circa 700 mila giovani - e alle 300 mila persone che fuggono violenze e disastri e che sono titolari di un "Temporary Protected Status" , in cambio deiper finanziare la costruzione del Muro al confine con il Messico.il secondo,al fine di riuscire, entro il prossimo 8 febbraio, almeno a pagare gli stipendi ai circa 800 mila lavoratori costretti a casa e ormai in bolletta.Nonostante questo primo passo sia una nota positiva non è detto che una delle due opzioni riesca ad essere accettata visto che, se da un lato i democratici hanno la forza, con i loro voti, di bloccare la proposta di Trump, dall’altro anche loro hanno bisogno del consenso di 13 repubblicani per far passare la loro proposta.