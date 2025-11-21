Usa, BLS cancella anche il report CPI di ottobre a causa dello shutdown

(Teleborsa) - Il(BLS) statunitense ha annunciato la cancellazione delladeldi ottobre, spiegando che il recente shutdown del governo ha impedito la raccolta dei dati necessari. L’agenzia, che nei giorni scorsi aveva già cancellato anche il report sull’occupazione di ottobre per lo stesso motivo, ha chiarito che la mancanza di finanziamenti ha bloccato completamente l’attività di rilevazione.Il BLS ha aggiunto che pubblicherà il comunicato CPI di novembre 2025 il. "Questo comunicato e l’aggiornamento del database non includeranno le variazioni percentuali mensili per novembre 2025 nei casi in cui mancano i dati di ottobre 2025", ha sottolineato.