Brexit, frattura nel fronte ribelle che ha bocciato l'accordo con l'Ue

(Teleborsa) - È ancora caos sulla Brexit . Mentrecontinua le consultazioni allargate sul cosiddettoe chiede all'Ue le garanzie necessarie a convincere i conservatori ribelli,A due mesi dallala situazione è ancora di stallo e, dopo la bocciatura, il 15 gennaio scorso, dell'accordo negoziato con la Ue, confusione e ripensamenti sembrano aleggiare anche tra gli oppositori della May.Da un lato ci sono i, favorevoli a un rinvio e allo spettro di un backstop come misura eventuale e temporanea. Dall'altrotra i più accesi critici dell'accordo, fortemente contrario al backstop (nonostante le sue posizioni a riguardo sembrano essersi ammorbidite) e all'emendamento trasversale che verrà presentato alla Camera dei Comuni per chiedere un rinvio della Brexit se il Parlamento non approverà un nuovo accordo entro il 26 febbraio.Nel giorno in cui la May ha incontrato i leader dei maggiori sindacati britannici, aumenta la pressione sulla premier per, chiarire quale sia il suo nuovo piano per uscire dallo stallo sulla Brexit eUn'ipotesi, quella del rinvio, che ha fattoma criticata dalche oggi, da Francoforte, ha avvertito che le lunghe trattative sulla Brexit rappresentano un rischio per la crescita economica.Sfumata, invece, per ora, la. I deputati sostenitori dellahanno ammesso di non avere i numeri per farla passare in Parlamento e la, tra i promotori dell'emendamento, ha spiegato che senza l'appoggio del, la mozione avrebbe scarse possibilità di essere approvata.Nell'attuale clima di incertezzacon Bruxelles. Dopo che, da Sony alla Dyson , già diversi brand di rilievo hanno preparato la fuga, oggi,ha affermato che tale situazione a portato il settore aerospaziale britannico sull'orlo del precipizio. Previsioni nefaste anche dache ha quantificato in 800 milioni di dollari la perdita in caso di no deal.