Report Oxfam, aumenta il divario tra ricchi e poveri nel mondo

(Teleborsa) - Fotografia desolante quella presentata dall'durante in world economic Forum di Davos.I numeri sulla distribuzione della ricchezza mostrati evidenziano una, che vede diminuire la ricchezza netta della metà più povera del globo dell’11%, arrivando a 3,8 miliardi di persone, mentre i 1.900 miliardari in giro per il globo aumentano le loro fortune di altri 900 miliardi di dollari nel 2018, vale a dire 2,5 miliardi di dollari in più al giorno.Per chiarire meglio la situazione basti pensareParallelamente a questa crescita dell’agiatezza riservata a pochi - dovuta anche all’abbassamento, nei paesi sviluppati, dell'aliquota massima dell'imposta sui redditi che è passata dal 62% nel 1970 al 38% nel 2013 - si evidenzia un marcato rallentamento della riduzione della povertà.A riferirlo è direttamente la Banca mondiale che conferma la contrazione, tra il 2013 e il 2015, del tasso annuale di riduzione ad un 40% in meno rispetto alla media annua 1990-2015, evento che ha comportato di conseguenza cheUn'ulteriore diseguaglianza registrata è poi quella di genere. A livello globalei quali possiedono il 50% in più della ricchezza e controllano oltre l'86% delle aziende.