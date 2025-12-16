Il risveglio del Gigante: così il Real Albergo dei Poveri ha riaperto alla città con la luce di "Napoli Explosion"

(Teleborsa) - Una. Nell’anno dele che sancisce la conclusione del triennio di sperimentazione tecnologica delè tornato ad essere il cuore pulsante della vita cittadina. L’evento di inaugurazione ha sancito un importante momento diattraverso l'apertura al pubblico dei grandi ambienti restaurati del primo livello, nell'ala est. Un passo decisivo nella rinascita del più grande edificio monumentale d'Europa.A celebrare questo momento storico è statacurata dall’. Le opere dicapaci di trasformare i fuochi d’artificio del Golfo in partiture pittoriche di lava e luce, hanno dialogato perfettamente con la potenza architettonica del luogo, un po’ come se l’energia vulcanica della città, catturata dall’obiettivo dell’artista, fosse servita a riaccendere metaforicamente gli spazi rimasti per troppo tempo in attesa.Ma la bellezza della giornata si è manifestata tantoL'evento ha infatti svelato il. L'apertura delle nuove sale eventi è stata il frutto dellache, attraverso la, ha portato avanti il recupero dell’edificio settecentesco.La qualità dello spazio restituito oggi ai napoletani porta, ma è nella cura del dettaglio e nella gestione quotidiana del cantiere che si legge. Si è trattato di un cantiere vivo, pulsante, dove maestranze e restauratori dellhanno lavorato alacremente e all'unisono con il progettista dell'allestimento,. Una sinergia rara, necessaria per un progetto capace di rispettare la storia e al contempo accogliere le sfide del contemporaneo.Il vernissage è arrivato a coronamento di una, vocazione primaria dellaGrazie al supporto delsi è mostrato non più come un monumento al passato, ma come un laboratorio di "futuri possibili".Conclusa l'emozione del taglio del nastro, il. La mostra è visitabile gratuitamente, previa semplice registrazione sui canali ufficiali, offrendo d'ora in avanti a chiunque la possibilità di varcare la soglia, ammirare l'esplosione cromatica di Amura e riappropriarsi di un pezzo di identità collettiva finalmente risanato e restituito a Napoli.