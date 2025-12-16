Il risveglio del Gigante: così il Real Albergo dei Poveri ha riaperto alla città con la luce di "Napoli Explosion"

(Teleborsa) - Una nuova luce ha vibrato tra le mura colossali di Palazzo Fuga
. Nell’anno del 2500° anniversario della fondazione di Napoli
e che sancisce la conclusione del triennio di sperimentazione tecnologica del progetto CTE - Infiniti Mondi, il Real Albergo dei Poveri
è tornato ad essere il cuore pulsante della vita cittadina. L’evento di inaugurazione ha sancito un importante momento di restituzione nei confronti del capoluogo campano e del suo patrimonio artistico
attraverso l'apertura al pubblico dei grandi ambienti restaurati del primo livello, nell'ala est. Un passo decisivo nella rinascita del più grande edificio monumentale d'Europa.
A celebrare questo momento storico è stata l’arte visionaria di Mario Amura con la mostra "Napoli Explosion",
curata dall’ex direttore di Capodimonte Sylvain Bellenger
. Le opere di Amura,
capaci di trasformare i fuochi d’artificio del Golfo in partiture pittoriche di lava e luce, hanno dialogato perfettamente con la potenza architettonica del luogo, un po’ come se l’energia vulcanica della città, catturata dall’obiettivo dell’artista, fosse servita a riaccendere metaforicamente gli spazi rimasti per troppo tempo in attesa.
Ma la bellezza della giornata si è manifestata tanto nell'effimero dell'arte quanto nella concretezza della pietra recuperata.
L'evento ha infatti svelato il risultato di un imponente lavoro di squadra istituzionale e tecnico
. L'apertura delle nuove sale eventi è stata il frutto della tenacia dell'Amministrazione Comunale
che, attraverso la guida della dirigente Rosa Pascarella e del RUP Nicola Masella
, ha portato avanti il recupero dell’edificio settecentesco.
La qualità dello spazio restituito oggi ai napoletani porta la firma progettuale dello studio ABDR del professor Paolo Desideri
, ma è nella cura del dettaglio e nella gestione quotidiana del cantiere che si legge la maestria della Direzione Lavori, affidata all'architetto Francesca Brancaccio e all'ingegnere Ugo Brancaccio della B5
. Si è trattato di un cantiere vivo, pulsante, dove maestranze e restauratori dell'impresa esecutrice Cobar
hanno lavorato alacremente e all'unisono con il progettista dell'allestimento, Lucio Turchetta
. Una sinergia rara, necessaria per un progetto capace di rispettare la storia e al contempo accogliere le sfide del contemporaneo.
Il vernissage è arrivato a coronamento di una mattinata di confronto tra partner e istituzioni sul futuro delle industrie creative e del tessuto artigiano
, vocazione primaria della Casa delle Tecnologie Emergenti.
Grazie al supporto del Ministero della Cultura e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Albergo dei Poveri
si è mostrato non più come un monumento al passato, ma come un laboratorio di "futuri possibili".
Conclusa l'emozione del taglio del nastro, il Real Albergo dei Poveri resta ora stabilmente aperto alla città
. La mostra è visitabile gratuitamente, previa semplice registrazione sui canali ufficiali, offrendo d'ora in avanti a chiunque la possibilità di varcare la soglia, ammirare l'esplosione cromatica di Amura e riappropriarsi di un pezzo di identità collettiva finalmente risanato e restituito a Napoli.