Sea Watch, 3 parlamentari a bordo dopo blitz. Salvini non arretra: "Prove contro Ong"

(Teleborsa) - Si fa sempre piùlo scontro politico sulla Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 persone salvate nel Mediterraneo che resta al largo di Siracusa perché le autorità italiane non autorizzano lo sbarco né indicano un porto sicuro per lo stesso.Lo ha annunciato il Segretario nazionale di Sinistra Italiana,precisando che l'imbarcazione è stata raggiunta a bordo di un gommone, per beffare il controllo della Capitaneria di porto, che ieri aveva impedito loro di raggiungere la nave.La delegazione "sta ora incontrando i 47 naufraghi salvati a bordo della nave - precisa un comunicato di Mediterranea Saving Humans - e verificherà le loro condizioni fisiche e psicologiche.E documenterà infine tutte l- Manon arretra. "Abbiamo elementi concreti per affermare che, mettendo a rischio la vita delle persone a bordo, il comandante e l'equipaggio della ong Sea Watch 3 abbiano disubbidito a precise indicazioni che giorni fa li invitavano a sbarcare nel porto più vicino (non in Italia!),. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.ha concluso.