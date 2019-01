ENI, Descalzi: deal Adnoc non mette in discussione ipotesi buyback

ENI

(Teleborsa) - L'accordo con gli Emirati Arabi per rilevare il 20% di Adnoc Refinering non mette in discussione l'ipotesi di un buyback. Lo ha chiarito, in merito all'annuncio ad Abu Dhabi del maxi-accordo tra il Gruppo petrolifero e la compagnia di Stato Adnoc Il top maganer rassicura così su uno dei temi più sensibili per il mercato:l’acquisizione da 3,3 miliardi di dollari negli Emirati non interferisce con un eventuale piano di riacquisto di azioni proprie visto che "il leverage di ENI non supererà il 20% e dunque resta compatibile con una politica di remunerazione progressiva".