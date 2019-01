USA-Cina, round cruciale di colloqui tra le due delegazioni

(Teleborsa) -hanno aperto in data odierna, 30 gennaio,ad alto livello volti a trovare una soluzione condivisa che porti i due paesi ad uscire dalla guerra commerciale ormai iniziata mesi fa.di scontro rimangono sempre gli stessi:e le profonde divergenze createsi sulle pratiche cinesi in materia diLe due delegazioni, guidate dal rappresentante commerciale degli Stati Uniti Robert Lighthizer e dalla Vice Premier cinese Liu He, si sono, deadline stabilita da Washington per l'aumento dei dazi sui beni d'importazione cinese.Si prevede che i colloqui, iniziati due giorni dopo che gli Stati Uniti mettessero sotto stato d'accusa il CFO di Huawei Meng Wanzhou, resteranno ancora tesi, con poche indicazioni sulla possibilità che le controparti asiatiche accettino di sottostare a reclami americani.Le repliche americane, insieme alle accuse disono stati utilizzati dal Presidente Trump per giustificare le tariffe punitive di ipotetica vicina applicazione sualzando così per loro, i dazi doganali dal 10% al 25%.