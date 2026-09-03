Usa-Cina, aspettative sul vertice tra Trump e Xi sempre più basse

L'incontro a Washington previsto per il 24 settembre.

(Teleborsa) - Il presidente Donald Trump dovrebbe ospitare il leader cinese Xi Jinping alla Casa Bianca il 24 settembre, sebbene Pechino non abbia ancora confermato ufficialmente la visita. Nonostante la posta in gioco sia alta, un'analisi di CNBC ha rivelato che in realtà gli osservatori della Cina mantengono aspettative contenute sull'esito dell'incontro, ritenendo che il rapporto tra le due potenze produca ormai più intese transitorie che soluzioni strutturali, e che il vertice servirà soprattutto a gestire lo stallo attuale piuttosto che a risolverlo.



Il precedente incontro tra i due leader, tenutosi a Pechino a maggio, si era concluso con pochi accordi commerciali concreti nonostante l'accoglienza ufficiale riservata a Trump: diversi obiettivi annunciati in quell'occasione, tra cui l'intesa con Boeing e la proposta di una Camera di Commercio bilaterale, restano tuttora incompiuti, segno di come nessuna delle due parti sembri credere che la diplomazia tra leader possa modificare la strategia di fondo dell'altra.



Sul vertice pesa anche il piano statunitense di sanzioni secondarie contro i "facilitatori" dell'Iran, che potrebbe coinvolgere la Cina in quanto principale partner commerciale di Teheran, e che Pechino ha già respinto con fermezza. Diversi analisti ritengono tuttavia improbabile che Washington adotti misure severe contro istituzioni cinesi in vista dell'incontro, giudicando molto alta la soglia necessaria perché il Tesoro statunitense colpisca direttamente una banca cinese in questa fase.



Lo stile negoziale di Trump, più orientato agli accordi diretti tra leader che al tradizionale lavoro diplomatico preparatorio, contribuisce ulteriormente a ridimensionare le attese sul vertice, secondo gli esperti interpellati: l'incontro rischia di configurarsi come un confronto dagli esiti aperti, con Trump e Xi che discuteranno per poi verificare quali indicazioni generali emergeranno, lasciando ai rispettivi governi il compito di definirne i dettagli operativi. In questo scenario, l'esito più concreto e realistico che potrebbe scaturire dal vertice resta, secondo alcuni analisti, la semplice intesa per organizzare ulteriori incontri futuri tra i due leader.

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