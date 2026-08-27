Energia, la cinese CNOOC vede un potenziale di cooperazione Usa-Cina

(Teleborsa) - Il CEO di China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), importante compagnia petrolifera e del gas statale cinese quotata a Hong Kong, ha dichiarato giovedì che vede un potenziale di cooperazione energetica tra Cina e Stati Uniti, aggiungendo che in futuro la società prenderà in considerazione investimenti al fianco di partner statunitensi.



La Cina era un acquirente di petrolio e gas dagli Stati Uniti fino a quando Pechino non ha imposto dazi sui prodotti durante la guerra commerciale dello scorso anno. I dazi sono ancora in vigore e il commercio di energia è sostanzialmente congelato.



Durante la visita del presidente Donald Trump a Pechino a maggio, i funzionari statunitensi hanno sollevato la possibilità di accordi energetici, incluso l'acquisto da parte della Cina di maggiori quantità di gas naturale liquefatto, sebbene finora non si sia concretizzato nulla.



"Gli Stati Uniti sono attualmente il più grande produttore ed esportatore mondiale di GNL, mentre la Cina è attualmente il più grande importatore di GNL, quindi c'è ancora molto spazio per la cooperazione futura", ha affermato Huang Yongzhang, CEO di CNOOC, senza però fornire dettagli su alcun accordo.



Parlando dopo la presentazione dei risultati semestrali, Huang ha anche affermato che l'azienda collaborerà con i partner, anche negli Stati Uniti, per investire laddove ritiene che si possa creare valore per gli azionisti.



CNOOC è tra le diverse società energetiche cinesi ad avere accordi di fornitura a lungo termine con produttori di GNL statunitensi.

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