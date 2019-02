Festival di Sanremo al via, la Rai già sorride: 28 milioni di euro dagli spot

(Teleborsa) -Mancano poche ore alla prima serata di, giunto ormai alla 69esima Edizione, in onda su Rai Uno a partire da questa sera,serata conclusiva che decreterà il vincitore della- Al timone per la seconda volta,, affiancato sul palco dai co-conduttoriin gara per quello che è stato già ribattezzato da molti il Festivaldove cioè a farla da padrone saranno gliLacon tanto di cachet milionari che nel corso degli anni hanno dato il via a non poche polemiche, sembra, almeno per il momento, passata di moda.- Ma Claudioi allontana qualsiasi strumentalizzazione politica e assicura:In attesa di conoscere il gradimento del pubblico, intanto,centra già il record della raccolta pubblicitaria, chealmeno 3 di più dello scorso anno”. "Il Festival ha già raggiunto il, con un risultato superiore di qualche milione rispetto a quella del passato: un segnale molto importante, a riprova dal fatto che l’evento continua a interessare pubblico e imprese", anticipadirettore di Rai 1. L’obiettivo di un aumento del 5% del fatturato generato dalla vendita degli spot, annunciato a inizio anno da Rai Pubblicità,