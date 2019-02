In rosso l'indice delle società High Tech italiane (-1,02%), seduta depressa per STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

(Teleborsa) - Si muove in territorio negativo il, che è peggiore dell'Ilha aperto a quota 52.507,7 in calo dell'1,02%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece dell'che si ferma a quota 471, in prossimità della chiusura di ieri.Tra i titoli del, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,05%.Tra ledi Milano, performance infelice per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,81%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.