L'indice dei titoli bancari in Italia brillante (+2,39%), slancio per Banco BPM

(Teleborsa) - Exploit del, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'Ilha aperto a quota 7.749,2, balzando del 2,39% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', avanza di 1 punti, dopo un avvio a quota 89.Tra le azioni italiane adell'indice bancario, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,50% sui valori precedenti.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,18%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,34%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,36%.Decolla, con un importante progresso del 2,18%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,86%.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,69%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,40%.