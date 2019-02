TAV, l'analisi costi-benefici boccia il progetto. Toninelli: "Numeri impietosi"

(Teleborsa) - Dopo il vaglio della Francia e dell'Europa,Ieri il documento, come annunciato dal, è stato ufficialmente inviato aanche se, al momento, i due vicepremier non hanno rilasciato commenti sui contenuti dell'analisi. Salvini, impegnato da questa mattina in un vertice a Palazzo Chigi, in realtà, ha detto di non aver ancora letto la relazione sulla Tav limitandosi a ribadire che "sarebbe un peccato lasciarla incompiuta, non perché lo dicono i francesi, ma perché credo che serva agli italiani". Daintanto, fonti Ue fanno sapere che "è ancora in corso l'esame del documento inviato dal governo" e "ci sono alcuni aspetti del documento che dovranno essere chiariti con le autorità italiane".I ritardi sulla lettura del dossier hanno fatto slittare a questa mattinaprevisto inizialmente nella tarda serata di ieri. Dopo il gran rifiuto della scorsa settimana,che illustrerà i risultati contenuti nel dossier.Come preannunciatoLa Tav avrebbe un impatto sulle finanze pubbliche degli Stati interessati superiore alla sola somma dei costi di investimento e di gestione: a questi devono infatti essere sommate le minori accise che – si legge nell'analisi costi-benefici del Ministero delle infrastrutture e trasporti – portano"L'analisi condotta – si legge nel documento – mostra come, assumendo come dati di input relativamente alla crescita dei flussi di merce e dei passeggeri e agli effetti di cambio modale quelli non verosimili contenuti nell'analisi costi-benefici redatta nell'anno 2011,". Secondo il rapporto "qualora si faccia riferimento a stime di crescita della domanda e di modifica della ripartizione modale più realistiche,. Un risultato che, spiega l'Analisi, deriva dalla"la prima relativa ai flussi di merci, determina un" mentre "la seconda, relativa ai passeggeri, determina un. Considerato che i, il– ossia la perdita di benessere, differenza tra costi sostenuti e benefici conseguiti – conseguente alla realizzazione dell'opera. Una cifra alla quale – continua l'Analisi – "devono essere sottratti i costi di ripristino delle opere realizzate finora (messa in sicurezza delle gallerie e rinaturalizzazione dei siti) stimatii e quelli della messa in sicurezza della linea storica che per un ammontare massimoDall'analisi tecnico-giuridica sulla Tav emerge l'impossibilità di determinare in maniera netta i costi in caso di scioglimento "a causa dell'esistenza di più soggetti sovrani che dovrebbero inevitabilmente considerare in sede negoziale le rispettive posizioni". In via "puramente ipotetica", tuttavia, l'analisi stima a titolo dii fino a un massimo deldella parte di utile ancora da conseguire al momento dello scioglimento dei contratti; a titolo di, le quali si verificano solo nell'ipotesi in cui lo scioglimento venisse giudicato alla stregua di una violazione dell'accordo per colpa grave, una somma dovuta compresa traNell'eventualità di unaper la parte delle indagini, la somma ammonterebbe, invece, a circa"Come ciascuno adesso può vedere da sé,stiamo parlando di costi che, su un trentennio di esercizio dell'opera, superano i benefici di quasi 8 miliardi, tenendo conto del solo esborso per il completamento" ha commentato Toninelli. Vorrei far notare –continua il Ministro – che nello scenario realistico dell'analisi costi benefici, le accise pesano appena per 1,6 miliardi e non sono certo decisive nel far pendere l'ago della bilancia dalla parte dei costi dato che l'opera è negativa per 7 miliardi".