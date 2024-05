Promuovere l'innovazione urbana: in arrivo il terzo bando per Azioni innovative

(Teleborsa) - Per rafforzare e potenziare ulteriormente lola Commissione lancia oggi un terzo invito a presentare. I progetti selezionati nell'ambito del presente invito testeranno soluzioni innovative nelle città per aiutarle a realizzare le transizioni verde e digitale.: sperimentare ed esplorare soluzioni innovative e tangibili che garantiscano sistemi energetici locali convenienti, sicuri e più puliti.: esplorare le tecnologie emergenti e le soluzioni digitali per migliorare i servizi pubblici, la governance urbana, la qualità della vita, il coinvolgimento dei cittadini e garantire che le nostre città siano più sicure, più protette e accessibili a tutti.Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)e ciascun progetto riceverà fino a 5 milioni di euro. Parte di questo finanziamento sosterrà il trasferimento delle conoscenze e l’adattamento di queste soluzioni testate ad altre città dell’UE per garantire che i progetti locali abbiano un impatto sociale ed economico più ampio in Europa. Il restante 20% sarà coperto dalle autorità locali e dai partner del progetto.I rappresentanti interessati delle città dell'UE sono invitati a. La scadenza per presentare le proposte è il 14 ottobre 2024.