Alitalia, CdA FS Italiane riunito per esame dossier

Delta Air Lines

Air France

easyJet

(Teleborsa) -. Ilriunito a Roma, nella sede di Villa Patrizi, avrebbe tra l'altro esaminato la questione Alitalia, con un'esame più dettagliato delle varieE' atteso a breve un comunicato del Gruppo FS sull'esito della riunione. Da indiscrezioni sembrerebbe che, nonostante il persistere di diverse incertezze sul possibiledella ex compagnia di bandiera, sarebbero trapelate voci che indicano come più probabile la soluzione, non si sa, tuttavia, se assieme o senzaAltre voci parlerebbero dianche se considerando la tipologia della low cost britannica, che non dispone di servizi a lungo raggio, questa soluzione