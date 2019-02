TAV, a Bruxelles incontro esperti Governo-Commissione Ue

(Teleborsa) - Tiene banco il dibattito sullache si sposta adove nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 febbraio, è in programma un incontro di esperti della(Dg Move) dellacon membri del gabinetto del Ministero italiano delle Infrastrutture e Trasporti, per discutere il rapporto, presentato nei giorni scorsi al Governo, sull'analisidella realizzazione della lineaLo confermano fonti comunitarie, precisando che l'incontro è stato organizzato proprio per dar modo, appunto, ai funzionari del Ministero italiano di illustrare i dati del rapporto agli- Nel frattempo, arriva anche il giudizio del Commissario straordinario per la Torino Lione,"Numeri e metodi dell'analisi costi-benefici sulla TAV non tornano, è un: dà dei numeri ma non dice come sono stati costruiti. E' un documento di una. Toni durissimi:"E' unarealizzata per far quadrare i conti in base a quello che vuole il padrone", denuncia sostenendo che "i costi sono ampiamente gonfiati, mentre c'è una enorme sottovalutazione dei benefici ambientali e sociali.ha continuato.Se l'Italia decidesse di non fare la Torino-LioneI numeri, conclude Foietta, sono quelli dei Quaderni dell'Osservatorio, dodici in tutto,