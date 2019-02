Autonomie, l'accordo tecnico c'è ma il M5S esprime perplessità

(Teleborsa) - Dal punto di vista politico, nelc'è chi esprimesul rischio di crearecon l'avvio di questo processo nelle varie Regioni italiane, mae, dunque, sull'impianto dei trasferimenti di risorse aggiuntive ac'è.È quanto è emerso, ieri, dallain cui è stato esaminato ilin attesa deldella prossima settimana train cui verrà trattata la questione.Il percorso delle intese che dovrebbe portare ad attribuire a queste tre regioni una serie di competenze che vanno dalla scuola, alla sanità, alle casse di risparmio, avviato dal, dunque, continua. La trattativa è stata condotta in questi mesi dalche, ieri, dopo il via libera del, ha presentato in Cdm le bozze delle tre Intese. E, in sede di Consiglio, è stato, di fatto, preso atto dell'che sostanzialmente prevede il trasferimento, dallo Stato alle Regioni, delle risorse necessarie per sostenere i costi delle competenze che le stesse Regioni acquisiscono:"Si tratta di un meccanismo in base al quale le competenze attribuite alle Regioni vengono gestite con risorse pari al costo storico, 100 metteva lo Stato 100 metterà la Regione, una clausola di invarianza" ha spiegato. Solo in seguito, ha aggiunto, si andrà verso i "fabbisogni standard che portano più efficienza nella spesa ma non lasciano nessuno a piedi".che ha definito "ottimo" il clima in Consiglio dei ministri ha assicurato che "l'autonomia entra nelle case di tutti e chi governa meglio spenderà meno. Non ci sarà nessuno cittadino italiano che ci perde una lira. Chi gestisce meglio, evidentemente risparmia e potrà utilizzare quei risparmi".Questione centrale è quella che riguarda il coinvolgimento del Parlamento. Come hanno spiegato il ministro dell'Interno Matteo Salvini e Stefani, una volta firmati,così come avviene per i Trattati internazionali.sul quale, all'interno della maggioranza, si sta cercando un punto di incontro.Tra i punti ancora da chiarire per arrivare a una intesa definitiva il ministro Stefani ha citatoche riguardano in particolare "alcuni tipi di infrastrutture, questioni in materia ambientale, richieste riguardanti il fondo unico dello spettacolo e una che riguarda le sovrintendenze".