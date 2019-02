Protesta latte, c'è la tregua: ipotesi accordo 72 centesimi a litro

(Teleborsa) - Lasulpotrebbe essere alla. Il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco Centinaio a Cagliari tra il Governo, Regione sarda, imprenditori e pastori dopo una protesta serrata durata più di 10 giorni si è chiuso portando a casanella mobilitazione per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici ma soprattutto per fare in modo che la proposta messa sul piatto per averee arrivare a fine stagione a un euro –– come chiedono gli allevatori sardi, sia posta al vaglio del mondo delle campagne.Una trattativa non semplice che, però, sembra avviata sullaLache potrebbe far raggiungere unprevedeal litro come acconto per il conferimento del prodotto e un saldo ancorato ache, considerando interventi di Regione e Stato pari a quasi 50 milioni, dovrebbe far sollevare ilvicino a quello reclamato dai pastori,"I 72 centesimi al litro (come acconto) sono un ulteriore passo in avanti per risolvere il problema del latte di pecora. È un’ottima notizia. Possiamo dire di aver iniziato un nuovo percorso, insieme a pastori sardi e industriali, con une il buonsenso.Continuiamo a lavorare per chiudere l’intesa. E da domani sarò personalmente in Sardegna", ha commentato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini.