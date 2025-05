ASSOCOSTIERI: "Accise modificate senza preavviso, gravi disagi per la logistica energetica"

(Teleborsa) -, Associazione nazionale che rappresenta la logistica energetica in Italia e aderente a Conftrasporto e Confcommercio – Imprese per l’Italia, esprime, recante "Revisione delle disposizioni in materia di accise".Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025 in tarda serata (oltre le ore 21:30), è entrato in vigore già dal giorno successivo, stabilendo lae, contestualmente,impiegato come carburante.Questa tempistica ristretta, priva di un preavviso adeguato, ha generatoimpedendo una tempestiva e corretta comunicazione delle nuove aliquote ai soggetti obbligati. Ne sono derivate criticità nella gestione amministrativa e operativa, in particolare nell’emissione degli e-DAS e nell’applicazione delle corrette aliquote sui prodotti in transito o in fase di estrazione dai depositi. La situazione ha determinato, soprattutto nella mattinata del 15 maggio, errori e incertezze non imputabili agli operatori, legati anche alla movimentazione di prodotti pervenuti nei depositi prima dell’entrata in vigore del decreto.ASSOCOSTIERI ritiene fondamentale che, per il futuro, provvedimenti aventi impatto sulle accise vengano pubblicati con un congruo anticipo rispetto alla loro efficacia, così da garantire un’applicazione uniforme, corretta e priva di disfunzioni operative. È altrettanto importante che tali misure siano, a beneficio dell’intero sistema logistico-energetico nazionale.L’Associazione - si legge nella nota - conferma lacon il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per individuare soluzioni che possano assicurare efficacia normativa e sostenibilità gestionale per gli operatori del settore.