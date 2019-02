Brexit, Theresa May di nuovo alle prese con Juncker

(Teleborsa) - Nonostante istiano lavorando a unper la parte più ostica dell'accordo sulla, il tempo scorre inesorabilmente e restanoalla scadenza fissata del 29 marzo. Un portavoce della Commissione europea ha confermato che ladomani, 20 febbraio,il Presidente della Commissione europeaL'assenza di un accordo, comunemente nota come scenario "no deal", se non colmata in fretta, si ripercuoterebbe pesantemente sull'economia britannica: secondo gli economisti cresce infatti il, ma a ricevere unsarebbero in primis laper cui si prevede un calo del 25%, ed i, attesi in picchiata del 30%.Altro problema che la May deve affrontare con estrema urgenza è quello della. Oltre alle defezioni all'interno al suo partito, il primo ministro è alle prese con un gruppo di sette laburisti che si sono separati dal partito di opposizione per formare un, cui potrebbero unirsi i tory "dissidenti", spostando gli equilibri e complicando i calcoli della May sulla Brexit.