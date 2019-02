Illimity Bank, via libera di Borsa Italiana alla quotazione

SPAXS

(Teleborsa) - E' stato ufficializzato l'atto ditra) che porterà alla nascita diNel contesto di perfezionamento burocratico dell'avventura incorporazione di SPAXS, tutte le azioni ordinarie, quelle speciali di Banca Interprovinciale e i diritti di assegnazione di SPAXS saranno sostituiti con quelle di nuova assegnazione Illimity.Con lo stesso provvedimento Borsa Italiana ha disposto la contestuale esclusione dall'AIM Italia delle azioni ordinarie e dei diritti di assegnazione di SPAXS. La data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari sull'MTA e dell'esclusione dalle negoziazioni sull'AIM sarà stabilita in un secondo momento da Borsa italiana, dopo il rilascio da parte di Consob dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo.Il progetto in essere tra le due società prevede, per gliche, per ciascuna azione ordinaria e speciale da questi posseduta sia assegnato undi nuova emissione. Per quanto riguarda invece gliè previsto che siano assegnatedi nuova emissioneCon l'efficacia della fusione, ilsarà pari ae suddiviso in 1.440 mila azioni speciali e 59.422.861 azioni ordinarie.