Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

informatica

finanziario

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Dowdupont

Caterpillar

Cisco Systems

Goldman Sachs

Walt Disney

Home Depot

United Health

Coca Cola

Biomarin Pharmaceutical

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Western Digital

Align Technology

Liberty Global

Liberty Global

O'Reilly Automotive

Kraft Heinz

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,23% a 26.091,95 punti, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.796,11 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale progresso il(+0,35%), come l'S&P 100 (0,3%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,65%),(+0,49%) e(+0,42%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,65%) e(-0,51%).Tra i(+2,06%),(+1,98%),(+1,36%) e(+1,36%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,44%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,25%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.Altra i, si posizionano(+3,97%),(+3,96%),(+3,78%) e(+3,29%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,72%.Crolla, con una flessione del 2,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,30%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,06%.