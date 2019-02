Fisco, tagliate del 32% le tariffe INAIL del 2019. Di Maio: "Giù cuneo fiscale"

(Teleborsa) -con un notevole abbassamento del cuneo fiscale. Lo ha annunciato il vicepremier, annunciando unaa carico delle imprese di oltre il. ( dal 26,53 per mille del 2000 al 17,85 per mille)."Oggi iniziamo adper le imprese,per le aziende dalla revisione delle tariffe INAIL nel 2019", ha detto il Ministro del Lavoro dopo la firma del decreto interministreriale firmato dal Ministero del Lavoro e dal MEF."Uno sgravio importante per le aziende che lo aspettavano da 20 anni", ha aggiunto Di Maio, precisando che il nuovo sistema tariffario, con l'ingresso di comparti prima ignorati come nanotecnologie e rider.La revisione delle tariffe dei premi ha riguardato in particolarelavorativo, il ricalcolo dei tassi medi e il meccanismo di oscillazione del tasso per andamento infortunistico.