Servizi Italia, perfezionata acquisizione del 90% di Wash Service S.r.l.

Servizi Italia

(Teleborsa) -entra nel mercato del lavanolo per residenze assistenziali di cura e di riposo.La società attiva nel mercato dell'outsourcing di servizi ospedalieri comunica il, attiva principalmente nel nord Italia nell'offerta di servizi di lavaggio e noleggio di biancheria piana, biancheria ospite e capi del personale operativo di strutture sanitario-ospedaliere, residenze assistenziali, case di cura e case di riposo.Il prezzo dell'operazione per il 90% di Wash Service, che sarà definito entro il mese di aprile 2019 una volta verificati i risultati alla base dello stesso, è di circa, in considerazione dei risultati consuntivi 2018 di Wash Service e Washes, nonché della posizione finanziaria netta della Società al closing e verrà corrisposto in più tranche da effettuarsi tra il 2019 e 2022.In rosso il titolo a Piazza Affari: -2,17%.