Gruppo Arrow Global, completata l'acquisizione di 2 immobili nell'area dei Navigli a Milano

(Teleborsa) - Il, gestito da Sagitta SGR, con il supporto di, in qualità di advisor del Fondo, (per brevità il Gruppo Arrow Global, asset manager alternativo europeo specializzato nel private credit e nel real estate) ha perfezionato l’acquisto da due fondi immobiliari gestiti dadi due immobili che fanno parte del complesso sito a, nell’area dei, della superficie totale di circa 16.000 mq.Glisaranno convertiti in edifici residenziali di alta gamma per un totale di circa 150 appartamenti e posti auto. Sorgono in prossimità del Naviglio Grande, nell’area della ex Richard Ginori, importante esempio di riqualificazione e valorizzazione di un’area produttiva che oggi ospita noti brand della moda, design e comunicazione e che presto sarà collegata con la metropolitana M4.Entrambi glisaranno realizzati secondo le più avanzate tecnologie nonché in linea con i principi ESG e le certificazioni di sostenibilità; inoltre disporranno di una vasta gamma di servizi e amenities per i futuri proprietari. L’acquisto e lo sviluppo sono stati finanziati da UniCredit.Con questo progetto di, i fondi gestiti dalritengono di rispondere ad un’esigenza particolarmente sentita nelle grandi città, ossia quella di trasformare la funzionalità di aree urbane o immobili in disuso, seguendo le best practice in tema di transizione energetica e sostenibilità., Italy Country Manager Arrow Global, ha commentato: “Sono orgoglioso di poter annunciare questa operazione che costituisce un importante traguardo per il Team Real Estate del Gruppo Arrow in Italia, costituito poco più di un anno fa, e segna un passo fondamentale nella crescita delle nostre attività in Italia, rispondendo a esigenze concrete del settore immobiliare locale, come la necessità di rigenerazione di intere aree e quartieri”., Head of Real Estate, Arrow Global Italy, ha aggiunto: “Si tratta di una importante conferma della strategia adottata dal Gruppo Arrow Global sul mercato immobiliare italiano, che guarda a situazioni value-added di tipo opportunistico, senza, dunque, nessuna preclusione sulle asset class, anticipando le dinamiche di mercato”., CEO di Sagitta Sgr, ha proseguito: “Esprimo grande soddisfazione per il lavoro di squadra svolto per il completamento dell’acquisizione. L’operazione consente ai fondi gestiti dalla SGR di espandere le proprie attività nel settore immobiliare italiano nel quale riteniamo sia possibile cogliere opportunità di investimento con un profilo rischio rendimento interessanti”.Sul progetto si è espresso, Real Estate Investment Director di Arrow Global in Italia, che ha chiosato: “Una volta completato, il progetto offrirà dimore di pregio che potranno contribuire a valorizzare un’area di crescente interesse da parte dei cittadini. L’operazione si è perfezionata grazie allo straordinario impegno e alla stretta collaborazione dei vari team coinvolti quali la divisione Real Estate di Europa Investimenti, coadiuvata dal Team Legal interno ed il team di Fund Management e Legal Transaction di Sagitta SGR”.