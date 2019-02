Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

Cisco Systems

Nike

Microsoft

Visa

Caterpillar

United Technologies

Home Depot

JP Morgan

Liberty Global

Electronic Arts

Lululemon Athletica

Kraft Heinz

Nxp Semiconductors N V

Henry Schein

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità lo, che chiude la giornata a 2.793,9 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,11%), come l'S&P 100.Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,59%.del Dow Jones,(+0,77%),(+0,76%),(+0,69%) e(+0,67%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,44%.Tentenna, che cede lo 0,84%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,83%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,79%.(+3,83%),(+3,71%),(+2,75%) e(+1,60%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,24%.In caduta libera, che affonda del 3,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,24 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,02%.