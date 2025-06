Wall Street apre in leggero rialzo, focus su dati inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,55%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 6.163 punti.In moderato rialzo il(+0,33%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,39%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,11%),(+0,49%) e(+0,43%).Apertura positiva favorita dal perdurare dellain corso trae dall'accordo trasu come accelerare le spedizioni di. Sempre sul, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha suggerito che il presidente Trump potrebbe estendere ladi 90 giorni oltre la scadenza autoimposta all'inizio del mese prossimo.Sul, è stato pubblicato l', uno degli indicatori sull'inflazione più seguiti da parte dellaA maggio l'indice ha registrato un +0,1% su base mensile, in linea con le aspettative e in linea con il tasso del mese precedente, unnonostante le preoccupazioni per l'impatto dei dazi doganali statunitensi.Nei dodici mesi fino a maggio, l'del Dipartimento del Commercio è aumentato del 2,3%, leggermente più alto del 2,2% rivisto al rialzo ad aprile ma in linea con le proiezioni degli economisti. Escludendo voci volatili come cibo e carburante, l'indiceè salito allo 0,2% su base mensile e al 2,7% su base annua, entrambi leggermente più elevati del previsto.Al top tra i(+14,52%),(+1,96%),(+1,77%) e(+0,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,68%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,55%.(+3,09%),(+1,87%),(+1,77%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,71%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,41%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,18%.