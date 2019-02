Appuntamenti e scadenze del 28 febbraio 2019

Moncler

(Teleborsa) -- Si svolge a Barcellona l'evento MWC 19 Intelligent Connectivity dedicato al mondo dell’innovazione ad ampio raggio- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin; Debito delle amministrazioni locali- L'incontro si svolge a Firenze e ha come tema "La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta". E' un'iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.- Si svolge a Roma, al Palazzo Confesercenti l'Assemblea annuale di Federfranchising Confesercenti. Apre i lavori il Segretario Generale Confesercenti, Mauro Bussoni- Il Ministro Toninelli e il Sottosegretario Siri presenteranno la Conferenza nazionale alla quale prenderanno parte i vertici di Enac, Enav, Assaeroporti, Leonardo e Ferrovie dello Stato in qualità di partner della Conferenza Nazionale sul trasporto aereo.- Regolamento BOT- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2019.- Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.- Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.- termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2018. Proroga al 30 aprile 2019.- termine per la trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018.- scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni veterianrie incassate nel 2018.- versamento dell'ultima rata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione, in relazione all'istanza di definizione presentata entro il 15 maggio 2018.- I contribuenti forfettari, già esercenti attività d’impresa nel 2018 senza regime contributivo agevolato, trasmettono telematicamente all’INPS l’apposita domanda al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2019.- Pima scadenza per l'invio della comunicazione Esterometro (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). Proroga al 30 aprile 2019.- Per i Sostituti d’imposta, scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.- l'invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2018 ai fini INAIL, è stataprorogata al 16/05/2019.