Digital Bros, TP ICAP Midcap alza target price nonostante taglio delle stime

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il target price (a 17,5 euro per azione da 17,0 euro, upside potenziale del 37%) e confermato la raccomandazione (a Buy) sul titolo Digital Bros , gruppo attivo nel mercato dei videogames e quotato su Euronext STAR Milan.



Gli analisti scrivono che ieri sera Digital Bros ha annunciato risultati annuali molto solidi, superiori alle loro attese, in particolare grazie a un EBITDA in crescita del 62% (margine EBITDA al 50%) e a una forte generazione di cassa. Le prospettive del management sono tuttavia più prudenti e prevedono un calo dei ricavi per il prossimo esercizio, dovuto a un calendario delle uscite concentrato prevalentemente nella seconda metà dell'anno.



Di conseguenza, TP ICAP Midcap ha rivisto le stime e prevede ora ricavi per l'esercizio 2026/27 pari a 92,3 milioni di euro (-14,9% su base annua), accompagnati da una contrazione del margine EBITDA di circa un punto percentuale. Nonostante la riduzione delle stime, la solida performance dell'esercizio 2025/26 porta ad alzare il target price.

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