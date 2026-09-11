BPER Banca, acquistate 3,02 milioni di azioni proprie dall'avvio del buyback

(Teleborsa) - BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 3.020.000 azioni tra il 2 e il 10 settembre, pari a circa lo 0,14% del capitale sociale, a un prezzo medio di 14,2009 euro per azione.



Le operazioni sono state effettuate da Equita SIM in piena indipendenza sul mercato Euronext Milan.



Al 10 settembre, gli acquisti complessivi dall'avvio del programma ammontano quindi a 3.020.000 azioni.



Sul listino milanese, oggi, modesto recupero sui valori precedenti per l' istituto di credito emiliano , che conclude in progresso dell'1,18%.

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