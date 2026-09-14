Supplenze Anief ricorda le novità dell'Om 27/2026

"Con la nuova ordinanza ministeriale numero 27 del 2026, che regolamenta le GPS e le supplenze
, c'è una novità rispetto alla possibilità per i docenti inseriti in GPS di rispondere comunque agli interpelli e quindi di partecipare anche agli interpelli.
Però attenzione: la previsione dell'articolo 15, comma 3, rispetto alla possibilità successiva di lasciare la supplenza da graduatoria d'istituto, eventualmente anche da interpello, per accettare una supplenza conferita dal bollettino delle supplenze, riguarda solo le supplenze brevi
". Lo ha dichiarato Chiara Cozzetto, segretario generale Anief.
"Cosa significa? Che se, in attesa dell'esito dei bollettini che mi attribuiscono una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto, io accetto una supplenza breve saltuaria, fosse anche una supplenza al termine delle lezioni, cioè all'8 giugno, posso poi successivamente accettare una supplenza che mi viene conferita al 30 giugno o al 31 agosto, sia da GPS sia, teoricamente, anche da graduatoria d'istituto.
Ma non posso, se ho accettato una supplenza da interpello o da graduatoria d'istituto già al 30 giugno o al 31 agosto, lasciarla per accettare la supplenza conferita dalle GPS.
Questo è contenuto nel comma 3 dell'articolo 15 dell'ordinanza ministeriale. Sul nostro sito, trovate tutte le sedi ANIEF per poter chiedere consulenza anche su questo argomento
", conclude Cozzetto.(Foto: Chiara Cozzetto, Segretario Generale Anief)
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