Albastar presenta il nuovo B737-800 all’Aeroporto di Milano Bergamo

(Teleborsa) - All’Aeroporto di Milano Bergamo si è svolta la cerimonia di battesimo del nuovo aeromobile Boeing 737-800 EC-MUB della compagnia aerea Albastar, ilPer il Boeing 737-800, matricola EC-MUB, è stato scelto il nome "Pino D’Urso – Here we fly again", per celebrare ed onorare il ricordo del fondatore di Albastar. Alla benedizione dell’aeromobile, impartita da mons. Giulio Dellavite, segretario generale della Curia Vescovile di Bergamo, ha fatto seguito il taglio del nastro, prima del volo inaugurale con sorvolo delle Alpi, condotto dal comandante Stefano Mogni e dal primo ufficiale Michelle Gooris.A bordo si è svolta la conferenza stampa conDopo l’atterraggio l’aeromobile è stato accolto dall’arc of triumph realizzato dal distaccamento dei vigili del fuoco di Orio al Serio. La scelta dell’aeroporto di Milano Bergamo per la presentazione ufficiale del nuovo aeromobile non è casuale, lo scalo è infatti diventato la seconda base operativa del vettore in termini di volume e traffico generato con due B737-800 basati tutto l’anno. Gli investimenti in atto presso l’aeroporto di Milano Bergamo peraltro non possono che migliorare la qualità dei servizi erogati e Albastar prevede di movimentare in futuro a regime non meno di 400.000 passeggeri.Il nuovo aeromobile compone, insieme ad altri tre Boeing 737-800 (configurati a 189 posti in classe unica) e due Boeing 737-400 (configurati a 170 posti in classe unica) l’attuale flotta commerciale Albastar per la prossima stagione estiva 2019. Un quarto e un quinto Boeing 737-800 NG entreranno a far parte della flotta rispettivamente il prossimo giugno e all’inizio della stagione invernale 2019-2020, in linea con il piano di sviluppo previsto che prevede il totale rinnovamento della flotta.Albastar offrirà collegamenti diretti da Milano Bergamo sia di linea che charter, in collaborazione con numerosi tour operator partner, verso alcune delle più importanti e conosciute mete turistiche: Isole Baleari (Palma di Maiorca, Minorca, Ibiza), Isole Canarie (Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote), Isole Greche (Creta, Rodi, Kos), Sud Italia (Catania, Lamezia Terme, Crotone e Olbia), Mar Rosso (Marsa Alam e Sharm el Sheik), oltre che verso le consolidate mete di pellegrinaggio di Lourdes e Medjugorie.