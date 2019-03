Amplifon, risultati record per quarto anno consecutivo

Amplifon

FTSE MIB

società leader nelle soluzioni uditive

Amplifon

(Teleborsa) - Si muove al ribasso il titolo, che esibisce una perdita secca del 3,35% sui valori precedenti nonostante il Gruppo abbia chiuso l'esercizio 2018 con un altro anno record.I ricavi consolidati pari a 1,372 miliardi di euro sono balzati dell'8,4% a cambi correnti rispetto al 2017. In continuo miglioramento la redditività con Ebitda ed utile netto ricorrenti ai massimi storici, in aumento rispettivamente dell'11% e del 19,3%. Proposto undi euro per azione in salita del 27,3% rispetto all'anno precedente.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 17,29 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 16,42. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,16.