Forbes conferma Jeff Bezos la persona più ricca al mondo

(Teleborsa) -, il 55enne fondatore di Amazon,per il secondo anno consecutivo la, con un patrimonio di 131 miliardi di dollari cresciuto di 19 miliardi in un solo anno. È quanto si evince dalla, stilata daSul podio,, con una fortuna da 96,5 miliardi di dollari, con un patrimonio stimato di 82,5 miliardi di dollari. Tra gli italiani, il primo a comparire nella classifica è Giovanni Ferrero, Presidente esecutivo dell’omonimo Gruppo, che si è aggiudicato il trentanovesimo posto con una ricchezza quantificata in 22,4 miliardi di dollari.statunitense, isono. I 2.153 "paperoni" inseriti nella classifica, infatti, sono 55 in meno rispetto allo scorso anno. Di questi, inoltre, il 46% ha ridotto il proprio patrimonio rispetto al 2018, per un totale di 8.700 miliardi.