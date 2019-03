Leonardo a Heli-Expo, il salone elicotteristico di Atlanta

Leonardo

(Teleborsa) -protagonista del salone elicotteristicodi Atlanta (dal 5 al 7 marzo), dopo essersi affermata nel 2018 come primo costruttore di elicotteri civili al mondo per valore con una quota del 40%, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Le consegne di elicotteri ai clienti di tutto il mondo e per tutti gli impieghi sono state significativamente più alte rispetto alle 149 unità del 2017.Tale leadership è confermata anche negli USA, uno dei principali ‘home market’ dell’Azienda. Leonardo infatti è stato per due anni consecutivi il costruttore capace di generare i maggiori ricavi attraverso le consegne di elicotteri civili. La flotta elicotteristica nordamericana è più che raddoppiata negli ultimi dieci anni, passando da oltre 200 a più di 450 unità. Lo stabilimento Leonardo di Philadelphia ha fortemente contribuito negli anni con la consegna di oltre 550 elicotteri a clienti negli USA e nel mondo, e fornisce servizi di assistenza a più di mille macchine tra Nord e Sud America. Leonardo sta espandendo i servizi di supporto e addestramento con la realizzazione a Philadelphia di un nuovo centro per la formazione di piloti e tecnici dei propri clienti. Vengono inoltre inaugurati nuovi centri di assistenza tecnica regionale, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale che prevede servizi sempre migliori e una maggior vicinanza al cliente.A Heli-Expo Leonardo fornisce chiara dimostrazione della propria leadership, con un’avanzata gamma di prodotti e servizi sviluppati per soddisfare i requisiti di mercato più stringenti in tema di prestazioni, sicurezza, tecnologia e efficienza. Gli elicotteri in statica quest’anno sono unin configurazione offshore, unper elisoccorso e uncon allestimento VIP. Servizi totalmente nuovi o ulteriormente migliorati presentano soluzioni avanzate, un elevato livello di digitalizzazione e un sempre maggior livello di comunicazione con i clienti per rispondere alle loro esigenze.