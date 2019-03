Borse europee caute guardano alla BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

automotive

immobiliare

alimentare

tecnologia

sanitario

Saipem

Fiat Chrysler

Enel

Atlantia

Prysmian

Amplifon

Campari

Saras

SOL

Mediaset

ASTM

Carel Industries

(Teleborsa) - Si muovono con cautela le principali borse europee mentre sale l', in agenda domani 7 Marzo. Nel frattempo, gli addetti ai lavori continuano a concentrarsi sulle notizie relative alle. Sullo sfondo restano i timori sul rallentamento cinese a cui stamane si sono aggiunti quelli per l' Australia, dopo che il PIL ha mostrato una crescita più lenta nell'ultima parte del 2018.Sul, lieve calo dell', che scende a quota 1,13. Attesi oggi i dati dagli USA relativi ale alla bilancia commerciale.L'è sostanzialmente stabile su 1.285,8 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 56,09 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +253 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,68%.sottotono-0,20%. Dimessa+0,07%. Senza slancio-0,15%., con il(+0,15%) che si ferma a 20.746 punti.Si distinguono a Piazza Affari i settori(+1,45%),(+0,98%) e(+0,91%). Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-2,01%),(-0,83%) e(-0,68%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 2,02% grazie al "buy" consigliato da Kepler Cheuvreux. I conti del 2018 continuano a fruttare le promozioni da parte dei broker.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,72% dopo le parole del CEO Mike Manley sulla conferma del piano di investimenti in Italia e circa le aperture all'ipotesi di un'alleanza con il Gruppo PSA.Tra gli energetici,avanza dell'1,13%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,02%. Le più forti vendite, invece, si manifestano su(-5,71%) il giorno dopo la diffusione dei conti 2018 Lettera su, che registra un importante calo del 2,38%.Affonda, con un ribasso del 2,15%.di Milano,(+2,05%),(+2,00%),(+1,61%) e(+1,52%). Giù, invece,-1,14%.