Borse europee caute senza il faro di Wall Street

Piazza americana chiusa per il Labor Day

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, così come per il resto di Eurolandia, in una giornata povera di grandi spunti per la chiusura di Wall Street a causa della Festa del Lavoro negli Stati Uniti.



L'attenzione degli investitori è concentrato sulle banche centrali: questo giovedì si riunirà la BCE con gli analisti che prevedono un aumento dei tassi di 25 punti base, mentre la settimana dopo il 15-16 settembre è attesa la Fed.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,52%.



In forte calo lo spread , che raggiunge +69 punti base (-11 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,08%.



Nello scenario borsistico europeo ferma Francoforte che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra , che resta incollata sui livelli della vigilia, e resistente Parigi , che segna un piccolo aumento dello 0,33%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,25% a 52.230 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 54.854 punti.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, ottima performance per Lottomatica che registra un progresso del 7,70%: la società stima di poter conseguire, entro il terzo anno dal closing dell’operazione con Cirsa, un ebitda online incrementale a regime compreso tra circa euro 200 milioni ed euro 300 milioni.



Exploit di STMicroelectronics , che mostra un rialzo del 4,01%.



Buona performance per Avio , che cresce del 2,95%.



Sostenuta Prysmian , con un discreto guadagno del 2,66%.



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Telecom Italia , che ha terminato le contrattazioni a -3,56%. Preda dei venditori Poste Italiane , con un decremento del 2,42%. L'AD e il management della società di tlc hanno deciso di aderire all’Opas del gruppo guidato da Matteo Del Fante.



Si concentrano le vendite su Snam , che soffre un calo del 2,16%.



Vendite su DiaSorin , che registra un ribasso dell'1,75%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Technoprobe (+6,34%), LU-VE Group (+3,20%), Maire (+1,89%) e Fiera Milano (+1,68%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su D'Amico , che ha terminato le contrattazioni a -4,85%.



Seduta negativa per OVS , che mostra una perdita del 3,07%.



Sotto pressione Rai Way , che accusa un calo del 2,64%.



Scivola MARR , con un netto svantaggio del 2,37%.

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