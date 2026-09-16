Borse europee proseguono rimbalzo in attesa FOMC

(Teleborsa) - In mattinata si consolida la performance delle Borse europee, che confermano progressi frazionali, ma degni di nota, mentre si attendono la partenza di Wall Street e le decisioni del FOMC questa sera. Un rimbalzo perlopiù tecnico, che vede Piazza Affari protesa in avanti grazie a qualche buono spunto fra le Blue-Chips.



Frattanto, i dati dell'inflazione in Italia confermano un'accelerazione al 3,3% ad agosto, così come quelli del Regno Unito, dove la crescita dei prezzi si è spinta al 3,1%. La produzione dell'Eurozona evidenzia una crescita modesta.



Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,154. L' Oro continua la sessione in rialzo e avanza a quota 4.331,8 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,82% e continua a trattare a 105 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +87 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,43%.



Nello scenario borsistico europeo ferma Francoforte , che segna un quasi nulla di fatto, seduta senza slancio per Londra , che riflette un moderato aumento dello 0,28%, e trascurata Parigi , che resta incollata sui livelli della vigilia.



Lieve aumento per la Borsa Milanese, con il FTSE MIB che sale dello 0,43% a 51.778 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share , che arriva a 54.314 punti. Leggermente positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,53%); pressoché invariato il FTSE Italia Star (+0,07%).



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, andamento positivo per Prysmian , che avanza di un discreto +2,88%.



Ben comprata STMicroelectronics , che segna un forte rialzo del 2,45%.



Bene il comparto dei servizi petroliferi, con Tenaris che avanza del 2,13% e Saipem che mostr un incremento dell'1,75%.



Le peggiori performance, invece, si registrano su Stellantis , flette del 2,91%.



Debole Campari , che registra una flessione dell'1,09%.





In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Cembre (+5,71%), Webuild (+2,64%), Maire (+2,37%) e WIIT (+2,24%).



Le più forti vendite si manifestano su Banca Ifis , che prosegue le contrattazioni a -1,59%.



Sottotono Reply che mostra una limatura dell'1,29%.





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