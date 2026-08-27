Borse caute, Nvidia spinge i tech. Ora i mercati guardano a Jackson Hole

A Piazza Affari scattano ST e Prysmian

(Teleborsa) - Partenza cauta per le principali borse europee, sulla scia della chiusura in calo dei mercati americani dopo il dato sull'inflazione che si è rivelato leggermente superiore alle attese. Gli investitori ora si interrogano sulle prossime mosse della Federal Reserve aspettando possibili indicazioni dal discorso del presidente della banca centrale americana, Kevin Warsh al simposio annuale di Jackson Hole, che inizia oggi.



Sul fronte societario, focus sul settore tech dopo i conti record di Nvidia risultati migliori delle aspettative che hanno dissipato i timori di un possibile rallentamento della spesa per l'intelligenza artificiale.



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,01%. L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 80,67 dollari per barile, in forte calo dell'1,90%.



Lieve miglioramento dello spread , che scende fino a +80 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,03%.



Tra i mercati del Vecchio Continente seduta senza slancio per Francoforte , che riflette un moderato aumento dello 0,24%, piccola perdita per Londra , che scambia con un -0,28%, e sostanzialmente invariato Parigi , che riporta un moderato -0,04%. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 52.919 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share , che continua la seduta a 55.558 punti, sui livelli della vigilia.



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effetto Nvidia sui tech: STMicroelectronics avanza del 2,88%. Si muove in territorio positivo Prysmian , mostrando un incremento del 2,42%.



I più forti ribassi, invece, si verificano su Ferrari , che continua la seduta con -1,17%.



Tentenna Buzzi , che cede l'1,15%.



Sostanzialmente debole DiaSorin , che registra una flessione dello 0,95%.



Si muove sotto la parità Inwit , evidenziando un decremento dello 0,89%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technoprobe (+4,40%), LU-VE Group (+2,36%), WIIT (+2,31%) e Carel Industries (+2,01%).



I più forti ribassi, invece, si verificano su GVS , che continua la seduta con -2,53%.



Spicca la prestazione negativa di D'Amico , che scende dell'1,68%.

Condividi

```