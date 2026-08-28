Borse UE in rialzo, Piazza Affari si allinea

(Teleborsa) - Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo. A Wall Street, l' S&P-500 continua le contrattazioni in territorio positivo.



Occhi sul simposio di Jackson Hole dove il presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh, ha avvertito che l'inflazione non sta rallentando in modo significativo e affermato che i responsabili delle politiche monetarie devono essere certi che ciò stia accadendo, altrimenti la banca centrale ha "del lavoro da fare".



Warsh ha poi ribadito che i funzionari riporteranno l'inflazione all'obiettivo del 2%, che ha definito un traguardo fermo e immutabile e aggiunto che le condizioni finanziarie al momento non sono restrittive e che i tassi di interesse sono lo "strumento principale" della Fed per raggiungere il suo mandato. Nessuna indicazione sul fatto se sia favorevole o meno a un aumento dei tassi in vista della riunione di settembre.



Sessione debole per l' euro / dollaro USA , che scambia con un calo dello 0,30%. Seduta in frazionale ribasso per l' oro , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,75%) si attesta su 82,9 dollari per barile.



Invariato lo spread , che si posiziona a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,06%.



Tra le principali Borse europee tonica Francoforte che evidenzia un bel vantaggio dello 0,83%, resta vicino alla parità Londra (+0,2%), e in luce Parigi , con un ampio progresso dell'1,08%.



Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il FTSE MIB che mostra una plusvalenza dello 0,76%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dello 0,75%.



In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,53%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,4%).



Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Lottomatica , che avanza di un discreto +2,36%.



Ben comprata Stellantis , che segna un forte rialzo del 2,33%.



BPER Banca avanza del 2,26%.



Si muove in territorio positivo Buzzi , mostrando un incremento del 2,07%.



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Leonardo , che prosegue le contrattazioni a -3,72%.



Scivola Fincantieri , con un netto svantaggio dell'1,77%.



Fiacca Prysmian , che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, Ferragamo (+2,00%), RCS (+1,72%), Banca Ifis (+1,69%) e Danieli (+1,52%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Carel Industries , che prosegue le contrattazioni a -1,08%.



Discesa modesta per Cembre , che cede un piccolo -1,06%.



Pensosa Safilo , con un calo frazionale dello 0,55%.



Tentenna Alerion Clean Power , con un modesto ribasso dello 0,51%.

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