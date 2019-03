Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

beni industriali

materiali

United Health

Chevron

Wal-Mart

3M

Dowdupont

Caterpillar

Boeing

Ctrip.Com International Spon Each Rep

Willis Towers Watson

Netease Inc Each Repr 25 Com Stk

Baidu

Align Technology

Monster Beverage

Western Digital

Tesla Motors

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 25.806,63 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che archivia la seduta a 2.789,65 punti, sui livelli della vigilia. Sui livelli della vigilia il(+0,08%), come l'S&P 100 (+0,03%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,64%) e(-0,50%).del Dow Jones,(+2,28%),(+0,98%) e(+0,52%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,45%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,05%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+19,78%),(+5,20%),(+4,57%) e(+4,24%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,67%.Crolla, con una flessione del 3,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,55%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,09%.