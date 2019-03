Eni, partnership triennale con Università Luiss Guido Carli

Eni

(Teleborsa) -e Università Luiss Guido Carli hanno siglato un accordo di partnership triennale per la realizzazione congiunta di programmi nell’ambito della formazione, dell’orientamento e dell’analisi geopolitica.. Presenti inoltre la Presidente Luiss, Emma Marcegaglia, la Vicepresidente Luiss, Paola Severino e il Rettore Andrea Prencipe.Ilprevisto dall’accordo è il, grazie al quale Eni contribuirà alla formazione della classe dirigente africana permettendo, tramite borse di studio, ai giovani di talento di intraprendere un percorso formativo di eccellenza, seguendo corsi di laurea triennale o magistrale tenuti dalla Luiss in Italia.Inoltre, Eni, che si tiene ogni anno in primavera a Gaeta e da questa edizione anche a Reggio Emilia. La manifestazione che, nell’ultima edizione ha registrato oltre 20 mila presenze, prevede il coinvolgimento di giovani diplomandi, in momenti di condivisione, confronto e informazione. Eniche caratterizzeranno il prossimo futuro: digitalizzazione, decarbonizzazione, economia circolare, sviluppo sostenibile e salvaguardia dell’ambiente.Eni, infine, proseguirà la collaborazione iniziata già tre anni fa con l’Università intitolata a Guido Carli confermando la propriadella Luiss. L’iniziativa si concentrerà sull’analisi dei fenomeni di natura sociale, politica e culturale che caratterizzano i Paesi dell’area Mediterranea e del Medio Oriente e del loro impatto sul business dell’energia. Si tratta di aree strategiche per Eni e per lo sviluppo dell’industria energetica mondiale, nelle quali la compagnia è presente in modo importante con le proprie attività, competenze e tecnologie all’avanguardia.La, partenariato di eccellenza,che, con 40 visiting professors, oltre 1.000 studenti all’anno con esperienze di studio all’estero e 700 stranieri in Luiss, collaborazioni con più di 270 università in 55 Paesi e 40 opportunità di studio tra Double Degrees e Partnership strutturate, ha attivato una significativa strategia di “Global Engagement”.L’intesa si inserisce nel più ampio quadro di collaborazioni tra Eni e il mondo dell’università e della scuola, e vede la compagnia contribuire all’orientamento e alla formazione dei giovani attraverso l’organizzazione di Master e Lauree Magistrali, il finanziamento di Dottorati di Ricerca, l’erogazione di borse di studio per studenti meritevoli, l’offerta di programmi di Alternanza Scuola – Lavoro e l’utilizzo dell’Apprendistato sia di Alta Formazione e Ricerca che di Primo Livello.Eni, per l’attuazione del protocollo, si avvarrà anche di Eni Corporate University, nell’ambito del complessivo piano di iniziative tese alla valorizzazione delle competenze e del talento dei giovani in Italia e nei Paesi dove il Gruppo del cane a sei zampe opera nel mondo.