Italiaonline inaugura la nuova Digital Factory a Torino

Italiaonline

(Teleborsa) -al fianco delle piccole e medie imprese (PMI). La società attiva in tutta la filiera delle soluzioni di marketing digitale e comunicazione online inaugura oggi (7 marzo 2019) la sua nuova, fabbrica digitale con sede a Torino che offrirà ai clienti soluzioni e prodotti tecnologici innovativi, con personale altamente qualificato, anche grazie alla collaborazione con la Regione Piemonte.La nuova struttura, in linea con la strategia di Italiaonline, favorirà la digitalizzazione delle piccole e medie imprese (PMI), principale motore di crescita del Paese. Delle 3,7 milioni di PMI italiane, un terzo non ha ancora alcuna presenza online e solo il 12% promuove le proprie attività attraverso pubblicità online. È proprio per rispondere a quest’esigenza che nasce la Digital Factory.La “nuova fabbrica”, al contempo, creerà nuovi posti di lavoro qualificati, con competenze uniche e all'avanguardia nel panorama italiano, con l'. Ad oggi, sono già 41 i talenti inseriti nella Digital Factory: di questi, grazie alla collaborazione tra Italiaonline e la Regione Piemonte, 28 hanno avuto l’opportunità di partecipare a corsi di formazione specialistica per acquisire le necessarie competenze digitali. Italiaonline sarà così in grado di internalizzare, riportando in Italia e in particolare nel territorio piemontese, competenze e attività ad oggi realizzate all'estero da primarie multinazionali del settore."Siamo la casa digitale degli italiani e delle aziende che operano nel nostro paese, ogni giorno più di un utente su due transita sui nostri portali: con questi presupposti, non potevamo che essere noi a realizzate un progetto ambizioso e innovativo come quello della prima vera Digital Factory italiana", ha commentato, CEO di Italiaonline. "Vogliamo attrarre talenti digitali in un territorio importante come il Piemonte, per aiutare Torino a tornare ad essere un polo tecnologico italiano, collaborando con le Istituzioni e le Autorità locali, a cui va il nostro più sentito ringraziamento per il percorso fin qui intrapreso.La Digital Factory rappresenta un passo strategico e significativo per la crescita dell’Azienda e per quella delle PMI che riusciremo a portare online, affiancandole nello sviluppo del loro business".