Borsa New York chiude in rialzo. Recupera anche Dow

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 25.650,88 punti, spezzando la serie negativa iniziata il 4 di questo mese; sulla stessa linea, in rialzo lo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 2.783,3 punti. In netto miglioramento il(+2,11%), come l'S&P 100 (1,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,17%),(+1,86%) e(+1,54%).Al top tra i(+3,46%),(+3,10%),(+3,01%) e(+2,49%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,36% dopo l'incidente choc alla Ethiopian Airlines.Tra idel Nasdaq 100,(+7,01%),(+6,97%),(+5,42%) e(+4,59%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.