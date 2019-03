F35, l’Italia pronta a saldare il debito con gli USA

Leonardo

(Teleborsa) - L’. La ministra della Difesaha dato il via libera al pagamento dei 389 milioni di euro rimasti ancora in sospeso e attesi a marzo. Secondo fonti governative, "l'Italia non è un Paese che si fa parlare dietro" e dunque pagherà quanto accordato dal precedente governo per poi fermarsi e ridiscutere il programma.Fin dall'esordio, l’attuale governo aveva dichiarato di voler rivedere gli accordi per l’acquisto degli F35, se non bloccando almeno riducendo il numero dei velivoli da comprare (90 quelli previsti finora).Per questo, era stata chiesta una, cacciabombardiere assemblato da(ex Finmeccanica) per conto di Lockheed Martin nello stabilimento Faco di Cameri (Novara).Lo studio sarebbe dovuto arrivare a inizio 2019; secondo fonti governative sarebbe concluso ma al momento non sono trapelate indiscrezioni sul contenuto.Il governo vorrebbe ridiscutere la partecipazione italiana al programma Joint Strike Fighter nel corso di un prossimo bilaterale Italia-USA, ma non è detto che riesca nel suo intento.Glima è soprattutto il comparto produttivo italiano che subirebbe un colpo durissimo.Gli F35 occupano un posto di primissimo piano per l’industria aeronautica italiana, in particolare nel distretto aerospace lombardo-piemontese, con lo stabilimento di Cameri scelto come hub logistico e circa 80 aziende impegnate nella loro realizzazione.Infine, c’è stata la presa di posizione del, che ha chiesto di andare avanti. "Le limitate disponibilità finanziarie impongono di procedere, con celerità e determinazione, nel processo di razionalizzazione delle Forze Armate, concentrando le risorse sulle capacità realmente necessarie per l’assolvimento dei compiti primari per garantire la sicurezza del Paese", si legge nella nota emessa dal Quirinale.