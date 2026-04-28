Leonardo, S&P conferma rating e rivede outlook a positivo

(Teleborsa) - L'agenzia S&P Global Ratings ha confermato il rating a lungo e a breve termine di Leonardo "BBB/A-2" e quello sul debito senior unsecured, rivedendo al rialzo l'outlook da stabile a positivo.



IL giudizio è stato espresso dall'agenzia di rating sulla considerazione che Leonardo mostrerà una solida performance operativa e una forte raccolta ordini, trainate dal segmento difesa.



"Prevediamo che la redditività di Leonardo rimarrà robusta e stimiamo margini EBITDA superiori al 12% nel prossimo futuro, insieme a una generazione costante di flusso di cassa operativo libero (FOCF) ampiamente superiore a 600 milioni di euro annui", afferma S&P, aggiungendo "ciò si tradurrà in un miglioramento degli indicatori di credito, con un rapporto debito/EBITDA S&P Global Ratings-adjusted inferiore a 1,5x nel 2026 e nel 2027".



Il miglioramento dell'outlook a positivo, invece, "riflette la nostra aspettativa che il gruppo mantenga un rapporto debito/EBITDA S&P Global Ratings-adjusted ampiamente al di sotto di 1,5x. Tuttavia, eventuali cambiamenti nel management esecutivo del gruppo potrebbero comportare modifiche alla sua strategia e alla politica finanziaria. Prospettive di domanda solide nei segmenti chiave dovrebbero compensare l’aumento dei costi legato alle tensioni nella supply chain e ai potenziali costi intrinseci al piano di sviluppo, sostenendo un margine EBITDA superiore al 12%".

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