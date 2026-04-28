Appuntamenti macroeconomici del 28 aprile 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Martedì 28/04/2026
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 9,8%; preced. 9,93%)
09:00 Spagna: Vendite dettaglio, annuale (preced. 2,2%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -0,3%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -2,7%)
11:00 Italia: Prezzi produzione, annuale (preced. -0,4%)
15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 1%; preced. 1,2%)
15:00 USA: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -4 punti; preced. -8 punti)
16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 89,4 punti; preced. 91,8 punti)
(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
```