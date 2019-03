Giglio, conferisce area media alla spagnola Vertice 360

Giglio Group

(Teleborsa) - E' stato sottoscritto in data odierna, prima piattaforma di e-commerce 4.0 quotata sul mercato STAR , e la società spagnolaper ila quest'ultima dele la conseguente emissione di azioni della spagnola riservate alla cedente. Nel dettaglio l'ha un valore nominale di 1.136.363,64 euro con emissione di 1.136.363.636 azioni Vertice 360 a favore dell'italiana.Ilcomprende le attività televisive in Italia, il 100% dell'unità di business M3Satcom e la società Nautical Channel. Ilè di, quale valore complessivo stimato delle n. 1.136.363.636 azioni Vertice 360 (prezzo di sottoscrizione Euro 0,011 per azione) da emettersi in favore di Giglio Group.Le parti hanno stabilito diprefissando un Closing entro il 30 novembre 2019.La partnership intrapresa tra i due gruppi si inserisce all'interno delle nuove linee strategiche rese note al pubblico in data 5 febbraio 2019 e si pone in piena coerenza con le attività di dismissione degli asset non core avviate dal novembre 2018 e con il nuovo piano industriale 2019-2021 in corso di definizione."Da parte nostra è un passaggio di testimone da chi è stato il pioniere della multimedialità a chi oggi interpreta su scala globale la convergenza tra media e digitale, seguendo un disegno molto lucido e ambizioso. Il nostro non è un addio al mondo dei media, ma la fine di un modello tradizionale., per cui già da tempo abbiamoche da solo produce circa l'83% delle vendite e-commerce mondiali", ha dichiaratoCeo di Giglio Group.