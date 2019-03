Nuovo rinvio per la causa Vivendi-Mediaset

Mediaset

(Teleborsa) - Nuovo rinvio in vista per la. Ladovrà attendere dopo il 30 aprile quando arriverà la decisione del giudice civile di Milano Daniela Marconi sulla sospensione richiesta da parte del contendente francese.I legali transalpini hanno chiesto che il procedimento venga bloccato fino alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea sulla legittimità dellaSecondo fonti legali, la sospensione riguarderebbe il terzo filone del processo sulla scalata di Vivendi acon l'acquisizione delle azioni che portò in mano ai francesi il 30% del gruppo.Oggi Mediaset, con la capogruppo Fininvest e alla controllata Rti, chiede untra il danno di immagine, la "diminuzione di valore delle azioni" e la modalità di acquisizione delle stesse, oltre al mancato acquisto di Premium da parte di Vivendi.Il rinvio è stato richiesto anche perché i legali di entrambi i contendenti hanno depositato nuovi documenti in lingua inglese che ora devono essere tradotti in italiano. Solo dopo il giudice li potrà valutare e decidere quali ammettere in Aula.